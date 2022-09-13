متحدث الموارد البشرية: استقدام العمالة الفلبينية للمملكة سيكون متاحًا للأفراد والشركات

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية سعد آل حماد، أن مذكرة التعاون المُبرَمة حول استئناف إرسال العمالة الفلبينية بما فيها العمالة المنزلية للمملكة؛ تأتي استمرارًا للعلاقات الثنائية والتاريخية بين البلدين.
وقال "آل حماد": إن هذه الخطوة جاءت امتدادًا للتعاون الدائم بينهما في العديد من الجوانب الاقتصادية، ومن أبرزها مساهمة العاملين الفلبين في سوق العمل السعودي؛ علمًا بأن الاستقدام سيكون متاحًا للأفراد والشركات.
وكان وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي قد وقّع مذكرة التفاهم مع وزيرة العمال المهاجرين في جمهورية الفلبين سوزان أوبلي، اليوم.
وبيّنت المذكرة توافق رؤية وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مع رؤية وزارة العمال المهاجرين في جمهورية الفلبين في حماية الجوانب الحقوقية للعاملين، التي أشاد الجانب الفلبيني بتطورها في سوق العمل السعودي؛ نظير ما شهده السوق من مبادرات وإصلاحات جذرية أدت إلى تعزيز حماية العمال المهاجرين بما يتفق مع الاتفاقيات الأساسية والتقنية لمنظمة العمل الدولية المصادَق عليها، والميثاق العالمي للأمم المتحدة بشأن الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية.
فيما تَوصل الطرفان إلى اتفاق على استئناف إرسال العمالة الفلبينية إلى المملكة اعتبارًا من 7 نوفمبر 2022.