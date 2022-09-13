متحدث الموارد البشرية: استقدام العمالة الفلبينية للمملكة سيكون متاحًا للأفراد والشركات

وقال "آل حماد": إن هذه الخطوة جاءت امتدادًا للتعاون الدائم بينهما في العديد من الجوانب الاقتصادية، ومن أبرزها مساهمة العاملين الفلبين في سوق العمل السعودي؛ علمًا بأن الاستقدام سيكون متاحًا للأفراد والشركات.