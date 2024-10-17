"الشباب الإسلامي" تشيد بجهود المملكة لمكافحة كل أشكال الفقر والجوع

ونوّهت الندوة العالمية ببرامجها الإنسانية والخيرية التي تنطلق من أرض الحرمين الشريفين، وتهدف إلى القضاء على الفقر، وتأهيل الشباب لسوق العمل، والترويج لمشروعات التنمية المستدامة التي تضمن لهم مستقبلًا مستقرًا، كما تترك هذه البرامج بصماتها البارزة في مختلف مجالات التنمية، خصوصًا في ميادين الصحة والتعليم.