"الشباب الإسلامي" تشيد بجهود المملكة لمكافحة كل أشكال الفقر والجوع

أشادت الندوة العالمية للشباب الإسلامي، بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على الفقر الذي يُحتفى به في 17 أكتوبر من كل عام، بالجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية في القضاء على الفقر والجوع، والعمل على توفير حياة كريمة للإنسان في مختلف جوانب الحياة.
وثمّنت الندوة ما تنفقه المملكة من مليارات لدعم مشاريع التنمية المستدامة، والأعمال الخيرية والإنسانية التي تسعى لمكافحة جميع أشكال الفقر، استنادًا إلى رؤية 2030 وأهدافها التي ركزت على رقي الإنسان والمجتمع.
ونوّهت الندوة العالمية ببرامجها الإنسانية والخيرية التي تنطلق من أرض الحرمين الشريفين، وتهدف إلى القضاء على الفقر، وتأهيل الشباب لسوق العمل، والترويج لمشروعات التنمية المستدامة التي تضمن لهم مستقبلًا مستقرًا، كما تترك هذه البرامج بصماتها البارزة في مختلف مجالات التنمية، خصوصًا في ميادين الصحة والتعليم.