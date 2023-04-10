مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالعليا يعيد فتاة إلى حياتها الطبيعية بعد جراحة "جنف" معقدة استمرت 4 ساعات

وأفاد الدكتور "العوض" بأن الفريق الطبي المعالج قام بإجراء دراسة وافية للتاريخ المرضي ونتائج الفحوصات، متخذًا القرار بالتدخل الجراحي العاجل للحد من المضاعفات المتمثلة في ازدياد شدة التقوسات بالعمود الفقري والأعراض المصاحبة له في حالة التأخر في العلاج؛ خاصة بعد المتاعب التي عانت منها الفتاة طيلة 4 سنوات سابقة. ولفت إلى أن الجراحة استغرقت 4 ساعات متواصلة تحت التخدير العام، وتم فيها استخدام أجهزة متطورة للمساعدة في تقويم الفقرات وتعديلها.. وقد تمكن الفريق الطبي من تقويم العمود الفقري بنسبة 98%، علاوة على تثبيت ودمج الفقرات بشكل ممتاز.