"الراجحي": سوق العمل في تغير مستمر وخطواته متسارعة لا يمكن تخيلها

وأوضح وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، أن المؤتمر الدولي لسوق العمل يأتي في وقت تواجه فيه أسواق العمل العالمية تغيرات حالية ومستقبلية استثنائية، ما يستدعي تضافر الجهود الدولية للتعامل مع تلك التطورات بالشكل الأمثل، بما يضمن تحقيق مستقبل أفضل للجميع، مضيفًا أن المؤتمر يستضيف ممثلين لأهم الجهات الفاعلة والمؤثرة في سوق العمل العالمي، بهدف إيجاد رؤية مشتركة للنجاح والازدهار، معرباً عن ثقته في أن يكون هذا المؤتمر بداية لإيجاد هذه الرؤية ووضع تصور كامل لتنفيذها وتجسيدها على أرض الواقع.