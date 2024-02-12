المفتي العام ونائبه يتسلّمان تقريرًا عن جهود فرع الإفتاء بجازان لعام 2023

واستمع سماحة المفتي إلى شرح لما قام به الفرع خلال العام من مبادرات لخدمة المواطنين والمقيمين تيسيرًا لأمورهم، معربًا عن شكره لمدير عام الفرع على ما يقدمه الفرع من جهود ومشاركات.