المفتي العام ونائبه يتسلّمان تقريرًا عن جهود فرع الإفتاء بجازان لعام 2023

استقبل سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء والرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ في مكتب سماحته بالرئاسة العامة، مدير عام فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بمنطقة جازان عبدالله بن علي حمدي الذي سلّم لسماحته التقرير الختامي للفرع لعام 2023.
واستمع سماحة المفتي إلى شرح لما قام به الفرع خلال العام من مبادرات لخدمة المواطنين والمقيمين تيسيرًا لأمورهم، معربًا عن شكره لمدير عام الفرع على ما يقدمه الفرع من جهود ومشاركات.
من جهة أخرى، استقبل نائب الرئيس العام للشؤون التنفيذية المشرف على مكتب المفتي العام الشيخ فهد بن عبدالعزيز العواد بمكتبه مدير عام فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بمنطقة جازان عبدالله بن علي حمدي، الذي سلّم لمعاليه التقرير الختامي للفرع لعام 2023.
وأشاد بما عمله الفرع من جهود وأعمال خلال العام، وشكر مدير عام الفرع والعاملين فيه على ما قدموه من جهود ومبادرات لخدمة أهالي المنطقة.