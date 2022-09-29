بنك الرياض يزيح الستار عن هويته الجديدة "بنكي دائماً معك"

وركّزت الهوية الجديدة لبنك الرياض، التي تُعبّر بألوانها ومنحنياتها عن الحيوية والجاذبية والتفاؤل مع البساطة، وعلى "الاهتمام والشراكة"، مع الدعوة إلى تعزيز قِيَم الفريق الواحد بين البنك والعميل كمنطلقات تحكم العلاقة بين الجانبين؛ لما فيه مصلحة العميل أولاً، فيما أبقت الهوية على العناصر الرئيسة في الشعار الذي يذكّر بعراقة البنك كعلامة مصرفية ومالية سعودية رائدة كانت وما زالت لها بصماتها الراسخة في مسيرة القطاع المصرفي السعودي والإقليمي، وداعم اقتصادي وتنموي يحتفظ بموقعه المتصدّر في قائمة أبرز المؤسسات الوطنية التزاماً وثباتاً ومسؤولية.