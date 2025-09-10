ولي العهد يرسم اقتصاد المستقبل.. توسع غير نفطي واستثمارات كبرى في الذكاء الاصطناعي

ونحو سعيها لوضع قواعد وأساسات هذه الريادة، أطلقت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، الاستراتيجية الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي عام 2020، بعد اعتمادها من خادم الحرمين، لتضع المملكة على طريق تحقيق الريادة العالمية في هذا المجال، ومرتكزة على ستة محاور تطمح من خلالهم وضع المملكة بين أفضل 15 دولة في مجال الذكاء الاصطناعي بحلول 2030، وإعداد وتأهيل 20 ألف متخصص وخبير في البيانات والذكاء الاصطناعي بحلول عام 2030، فضلاً عن جذب استثمارات محلية وعالمية في قطاع البيانات والذكاء الاصطناعي بقيمة تصل إلى 20 مليار دولار بحلول 2030.