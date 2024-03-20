الأخضر تحت 21 يبلغ الدور قبل نهائي بطولة كأس اتحاد غرب آسيا تحت 23 عامًا

بلغ المنتخب السعودي تحت 21 عامًا لكرة القدم، الدور قبل النهائي من بطولة كأس اتحاد غرب آسيا تحت 23 عامًا إثر تغلبه على نظيره المنتخب الأردني بركلات الجزاء الترجيحية بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي (1-1) مساء أمس الأربعاء على ملعب نادي الفتح.
ويستضيف الاتحاد السعودي بطولة اتحاد غرب آسيا تحت 23 عامًا الخامسة بمدينة الأحساء من 20 إلى 26 مارس 2024 بمشاركة 8 منتخبات.
بادر المنتخب الأردني لافتتاح باب التسجيل عن طريق اللاعب بكر كلبونة في الدقيقة 16 ومطلع الشوط الثاني وتمكن اللاعب عبدالعزيز الفرج من تعديل النتيجة للأخضر السعودي من علامة الجزاء في الدقيقة 55.
يُذكر أن بطولة كأس اتحاد غرب آسيا تحت 23 عامًا تضم إلى جانب أخضر تحت 21 عامًا منتخبات الإمارات، الأردن، العراق، كوريا الجنوبية، أستراليا، تايلاند، ومصر.