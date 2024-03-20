الأخضر تحت 21 يبلغ الدور قبل نهائي بطولة كأس اتحاد غرب آسيا تحت 23 عامًا

بلغ المنتخب السعودي تحت 21 عامًا لكرة القدم، الدور قبل النهائي من بطولة كأس اتحاد غرب آسيا تحت 23 عامًا إثر تغلبه على نظيره المنتخب الأردني بركلات الجزاء الترجيحية بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي (1-1) مساء أمس الأربعاء على ملعب نادي الفتح.