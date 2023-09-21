وزير الإعلام عن حوار ولي العهد مع "فوكس نيوز": الكبار وحدهم من يتركون الأثر والتأثير

أكد وزير الإعلام سلمان الدوسري أن الجميع كان يترقب لقاء سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، وهو اللقاء الذي شهد نقاشًا موسعًا وتفاعلًا كبيرًا من الجميع.
ولخّص "الدوسري" المشهد عبر حسابه بموقع "إكس" بقوله: "ترقّب طويل قبل اللقاء، ونقاش عريض خلاله، وتفاعل واسع بعده، الكبار وحدهم من يتركون الأثر والتأثير، ويُحدِثون كل هذه الأصداء حول العالم.. زاد الله سمو ولي العهد رفعةً وشموخًا، وأدام الله عز الوطن وازدهاره".
وتضمّنت أبرز تصريحات سمو ولي العهد خلال اللقاء تأكيده على أن السعودية هي أعظم قصة نجاح في القرن الـ21، وأن رؤية 2030 الطموحة حققت مستهدفاتها بشكل أسرع، ووضعنا مستهدفات جديدة بطموح أكبر.
وشملت تصريحات ولي العهد أيضًا تأكيده على أنه يركز كل وقته لمتابعة ما يخدم السعودية وشعبها، مشيرًا إلى أن الشعب السعودي مؤمن بالتغيير وهم من يدفعون لذلك.
وأضاف سمو ولي العهد في تصريحاته أن وتيرة التقدم في المملكة ستستمر بشكل أسرع ولن تتوقف، وقال: "هدفنا الوصول بالسعودية إلى الأفضل دائمًا، وتحويل التحديات إلى فرص".