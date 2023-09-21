وزير الإعلام عن حوار ولي العهد مع "فوكس نيوز": الكبار وحدهم من يتركون الأثر والتأثير

ولخّص "الدوسري" المشهد عبر حسابه بموقع "إكس" بقوله: "ترقّب طويل قبل اللقاء، ونقاش عريض خلاله، وتفاعل واسع بعده، الكبار وحدهم من يتركون الأثر والتأثير، ويُحدِثون كل هذه الأصداء حول العالم.. زاد الله سمو ولي العهد رفعةً وشموخًا، وأدام الله عز الوطن وازدهاره".