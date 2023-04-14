حلول "سابك" المبتكرة تُلبي المتطلبات المتزايدة لبطاريات السيارات الكهربائية

احتدم السباق نحو تصنيع بطاريات أفضل كفاءة ومتانة للسيارات الكهربائية، حيث يواجه مصنّعو بطاريات السيارات الكهربائية عديداً من التحديات، بدءاً من المتطلبات التنظيمية الجديدة إلى معايير السلامة.
وتمكّنت "سابك" الرائدة في مجال البتروكيماويات المتنوّعة، من تلبية الاحتياجات المتغيرة لقطاع النقل بفضل باقتها المتنوعة والمتنامية من البلاستيكيات الحرارية المناسبة تماماً للسيارات الكهربائية ولتطبيقات تجهيز البطاريات.
تعمل "سابك" على تسخير خبراتها لتقديم حلول مبتكرة تلبي متطلبات صُنع البطاريات، بما في ذلك المتطلبات المتعلقة بالاستدامة والكفاءة والسلامة والموثوقية.
وأطلقت "سابك" مبادرة "بلوهيرو™"، وهي منظومة شاملة من المواد والحلول والخبرات والبرامج التي تهدف إلى المساعدة في تسريع التحول في مجال الطاقة عالمياً نحو الطاقة الكهربائية، ودعم تحقيق الأهداف العالمية المتعلقة بتغير المناخ.
وفي إطار "بلوهيرو™"، تعمل "سابك" على توسيع باقتها من راتنجات البلاستيكيات الحرارية وخبراتها في المركبات الكهربائية من أجل تقديم الدعم لسلسلة القيمة في مواجهة التحديات، ولا سيما متطلبات السلامة الحرجة للبطاريات المعرّضة للحرائق الخارجية والانفلات الحراري.
وأضافت الشركة عديداً من المواد المثبطة للهب إلى باقة منتجاتها، مدعومة بالبيانات لإثبات قدرتها على تحمُّل درجات الحرارة العالية وأحمال الضغط.
وتطبق "بلوهيرو™" مبادئ هندسة الأنظمة لمساعدة الزبائن على تحسين تصميم بطاريات السيارات الكهربائية وتصنيعها باستخدام البلاستيكيات الحرارية.
ثمة اعتبار مهم آخر في قطاع السيارات الكهربائية، وهو الطلب على بطاريات الجهد العالي، واستجابة لذلك، أطلقت "سابك" منتجاً جديداً مخصصاً لصُنع فلم العزل في وحدات بطاريات السيارات الكهربائية بخلايا 600 - 800 فولت، ويساعد هذا المنتج على الحماية من حدوث الدوائر القصيرة وانتشار الحرائق.
وتشمل الحلول الأخرى التي أطلقتها "سابك" لوحة خفيفة الوزن مغلفة بهياكل على شكل قرص العسل للحصول على عزل للصوت والاهتزازات وعزل حراري استثنائي، إضافة إلى ثبات أبعاد فائق بوزن أقل مقارنة بالمعادن أو المواد الحرارية.
ولا شك أن التحول العالمي إلى الكهرباء يتطلب ابتكاراً مستمراً في مواد البطاريات من أجل تحقيق إمكانات الاستدامة الكاملة للمركبات الكهربائية، وعليه، فإنه يمكن لمواد "سابك" عالية الأداء أن تساعد على تجاوز المعوقات التي تحول دون التحول الكامل نحو السيارات الكهربائية وتعظيم مزايا الطاقة النظيفة.
إضافة إلى تطوير مواد جديدة لتلبية متطلبات السيارات الكهربائية، تعمل "سابك" على تمكين التقنيات الخاصة بتصنيع الأجزاء الكبيرة والتركيب والتجميع وتحمُّل الصدمات وإدارة البطاريات الحرارية ومثبطات اللهب والخصائص الكهربائية واختبار الأداء.
وكانت "سابك" قد قدمت مبادرتها "بلوهيرو™" في عام 2022م، واستهلت الشركة مسيرة تطبيقات "بلوهيرو™" بدعم رؤية صناعة السيارات الرامية لتصميم سيارات كهربائية أفضل وأكثر أمانا وفعالية.
وتتوقع "سابك"توسيع نطاق تركيز مبادرتها "بلو هيرو™" للمساعدة على دعم الجهود المبذولة في قطاعات أخرى، مثل قطاعات تخزين الطاقة، والبنية التحتية لعمليات الشحن، ووسائل النقل الأخرى، والمعدات الصناعية والاستهلاكية.