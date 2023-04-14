حلول "سابك" المبتكرة تُلبي المتطلبات المتزايدة لبطاريات السيارات الكهربائية

ولا شك أن التحول العالمي إلى الكهرباء يتطلب ابتكاراً مستمراً في مواد البطاريات من أجل تحقيق إمكانات الاستدامة الكاملة للمركبات الكهربائية، وعليه، فإنه يمكن لمواد "سابك" عالية الأداء أن تساعد على تجاوز المعوقات التي تحول دون التحول الكامل نحو السيارات الكهربائية وتعظيم مزايا الطاقة النظيفة.