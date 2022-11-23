"أمير نجران": الحفاظ على الهوية السعودية واجب وطني على الجميع

أكد الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، أن الحفاظ على الهوية الوطنية التي كان عليها الآباء والأجداد، واجبٌ على كل ابن من أبناء الوطن.
وأوضح الأمير جلوي بن عبدالعزيز خلال استقباله ضيوف ملتقى الإعلام التوافقي الذي ينظمه فرع هيئة الصحفيين السعوديين في منطقة نجران، أن تلك الهوية الإسلامية السعودية، هي الهوية الوسطية التي نهضت عليها هذه البلاد، والتي نبذت كل هوية دخيلة بأمانة أبناء هذا الوطن الذين حملوا أمنه والحفاظ عليه.
وقال: "ولله الحمد هذه البلاد في ظل القيادة الرشيدة تعيش كل يوم نهضة وتطورًا؛ فالمتابع يشاهد كل يوم افتتاح مشاريع جديدة في كل منطقة؛ الأمر الذي عكس الأمن الذي نعيشه بعد توحيد هذا الكيان على يد المغفور له الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه- واستكمال أبنائه البررة من بعده مسيرة التنمية، حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله".
من جهته نقل أمين مجلس شباب منطقة حائل الدكتور جمال الرويضي، رسالة من أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد آل سعود، بدعوة منطقة نجران أن يكون ضيفًا على منطقة حائل، وهي الرسالة التي لاقت ترحيب أمير منطقة نجران؛ مؤكدًا التوأمة بين نجران وحائل، مرحّبًا بحائل ضيفًا على ملتقى الإعلام التوافقي الذي ينظمه فرع هيئة الصحفيين السعوديين في منطقة نجران.