"أمير نجران": الحفاظ على الهوية السعودية واجب وطني على الجميع

وقال: "ولله الحمد هذه البلاد في ظل القيادة الرشيدة تعيش كل يوم نهضة وتطورًا؛ فالمتابع يشاهد كل يوم افتتاح مشاريع جديدة في كل منطقة؛ الأمر الذي عكس الأمن الذي نعيشه بعد توحيد هذا الكيان على يد المغفور له الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه- واستكمال أبنائه البررة من بعده مسيرة التنمية، حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله".