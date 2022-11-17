لتقديم 121 خدمة لقرابة 30 مليون فرد.. "وزير الحج" يطلق منصة "نسك" رسميًّا

ولفت الوزير "الربيعة" إلى أن منصة نسك تُقدم 75 خدمة لقطاع الأعمال، ونحو 45 خدمة لقطاع الأفراد، كاشفًا عن استهداف المنصة لتقديم خدماتها لأكثر من 30 مليون شخص، بالتعاون مع أكثر من 10 آلاف جهة في قطاع الأعمال، والربط والتكامل مع 25 جهة حكومية.