اختناق مروري بالمدخل الجنوبي لـ"محايل" يثير استياء الأهالي والمسافرين

شكا عدد من سكان محافظة محايل ومرتادي طرقها من ازدحام مروري خانق عند أحد التقاطعات الرئيسة جنوب المحافظة، نتيجة إغلاق بعض المداخل والمخارج وتحويل مسار السير، ما تسبب في تكدس المركبات وامتداد طوابيرها لمسافات طويلة.
وأوضح المواطنون والمسافرون أن الازدحام يتركز على الطريق الرئيسي القادم من الجهة الجنوبية، والذي يمر بين حيي الحيلة الشرقي والغربي ويرتبط بعدد من القرى المجاورة. وأشاروا إلى أن تحويل المسار للعودة إلى وسط المحافظة باتجاه التقاطع الذي يلتقي فيه القادمون من الجهات الجنوبية والشمالية والشرقية جعل التقاطع يشهد اختناقًا مروريًا متكررًا، خصوصًا في أوقات الذروة.
وبيّن الأهالي أن الجهات المعنية أغلقت الإشارة المرورية المقابلة لمستشفى محايل، وأنشأت منعطفًا (يوتيرن) قبل التقاطع المزدحم، إلا أن هذا المنعطف مغلق منذ أشهر، ما ضاعف من حدة الازدحام.
وطالب الأهالي، عبر "سبق"، بسرعة التحرك لإيجاد حلول عاجلة تضمن انسيابية الحركة المرورية وسلامة مرتادي الطريق، مؤكدين أن الوضع الحالي يسبب تأخيرًا ومعاناة يومية للسكان والمسافرين على حد سواء.
يُذكر أن "سبق" كانت قد نقلت الأمر مسبقًا لعدد من المسؤولين المعنيين مدعومة بالصور التي تظهر حجم المعاناة، وتحديدًا في 11 أكتوبر الجاري، إلا أنها لم تتلقَّ أي توضيح رسمي من الجهات المختصة حتى لحظة نشر هذا الخبر.