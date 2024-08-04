"برنامج جودة الحياة" في تقريره السنوي.. خطى ثابتة لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030

وشهد القطاع الثقافي تقدمًا كبيرًا في المشاريع الإنشائية والبرامج التدريبية والتأهيلية في دعم القطاع الثقافي؛ حيث زاد عدد الموظفين السعوديين في القطاع الثقافي إلى 216,878 موظفًا بنسبة بلغت 201% عن المستهدف، وزاد عدد المنشآت الثقافية المكتملة لـ45 منشأة، وارتفع عدد أيام الفعاليات الثقافية إلى 3934 يومًا، كما افتتح عدد من المتاحف، واكتملت أعمال التأهيل والترميم لعدد من المواقع التاريخية؛ منها قصر القشلة بحائل، وقصر الملك عبدالعزيز، وموقع جرش، إضافة إلى تشغيل المراكز الحرفية في المدينة المنورة، وتبوك، والأحساء، وتسجيل موقع محمية بني معارض في قائمة التراث العالمي اليونسكو.