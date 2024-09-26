منظر خلاب.. شاهد لحظة غروب الشمس مخضبة بالحمرة وسط تجمعات المياه بالعقيق

وشكلت لحظة غروب شمس، اليوم الخميس، على محافظة العقيق، خليط مجموعة ألوان تناثرت وتأثرت بمركبات الهواء المحيطة، ولونها الأحمر ناتج عن المسافة التي يقطعها ضوؤها، فكلما انخفض قرص الشمس طالت المسافة التي يقطعها الضوء ويشاهد ذلك بكل وضوح وقت الغسق الذي يظهر فيه اللونان الأحمر والأصفر بصورة أكثر.