لا تأخذ 10 ملاعق.. "ضوابط تناول العسل" يبرزها "الخضيري": "زين" ولكن

وأضاف: "لكن يعني ذلك الاعتدال فيه، وأن يكون هو مصدر الطاقة اليومي لديك، فتأخذه باعتدال، وتترك السكريات الأخرى، أو تقلل منها لكيلا تصبح لديك سكريات مضاعفة الكمية".