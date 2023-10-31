لا تأخذ 10 ملاعق.. "ضوابط تناول العسل" يبرزها "الخضيري": "زين" ولكن

دعا أستاذ أبحاث المسرطنات الدكتور فهد الخضيري؛ إلى معرفة المقدار اليومي الصحيح لتناول العسل، داعياً إلى ترشيد استهلاكه وعدم تناوله بكثرة، خاصة إذا ما جرت مشاركته مع سكريات أخرى.
وأوضح "الخضيري"؛ عبر حسابه على منصة "إكس"، يقول: "عندما نقول العسل (زين وممتاز) لتعزيز المناعة، فلا يعني ذلك أننا نأخذ 10 ملاعق يومياً؛ لأن زيادته ترفع السكر لدى مرضى السكري وغيرهم".
وأضاف: "لكن يعني ذلك الاعتدال فيه، وأن يكون هو مصدر الطاقة اليومي لديك، فتأخذه باعتدال، وتترك السكريات الأخرى، أو تقلل منها لكيلا تصبح لديك سكريات مضاعفة الكمية".
وتابع: "هذا ينطبق أيضاً على الدهون الحيوانية، أو زيت الزيتون مثلاً، اعتدل بها واجعلها هي مصدرك اليومي، واترك الدهون الصناعية التي يسمونها (سمن نباتي)".