تكريم شركة تام التنموية بأربع جوائز عالمية لأفضل بيئة عمل

نجاحاتٌ كبيرة وقفزاتٌ متتالية وإنجازاتٌ إبداعية تتفرد بها الشركات على الساحة المهنية في المملكة العربية السعودية، حتى وصلت إلى العالمية بتكريمها بجوائزٍ قيّمة في مجال ريادة الأعمال.
شركة "تام" التنموية والتي عملت كشريكٍ لأكثر من خمسين جهة حكومية بالمملكة، حيث تقدم خدماتها الاستشارية وحلولها التقنية لتصميم وتنفيذ مبادرات مبتكرة تُسهم في تطوير المجتمع وفق رؤية 2030، تم تكريمها في الشهر الماضي لحصولها على جائزتين دوليتين في مجال الإدارة والتوظيف وبيئة العمل من قبل "جوائز ستيفي العالمية" (Stevie Awards)، حيث حصلت الشركة على الجائزة الفضية عن فئة "الإنجاز في إدارة الموظفين عن بعد"، وتُعنى تلك الفئة بتقييم مدى جودة إدارة الموارد البشرية في بيئة العمل، ونالت الشركة أيضاً الجائزة البرونزية عن فئة "الإنجاز في التوظيف"، والتي تندرج تحت استقطاب الموظفين وتفعيل التوظيف بمعدلاتٍ عالية، وحصدت "تام" تلك الجوائز للجهود التي بذلتها في إدارة سير العمل عن بعد خلال الأزمة العالمية (كوفيد-19) وبأعلى معايير الجودة، بالإضافة إلى استقطاب المواهب والموارد البشرية والقدرة على إدارتها بكل احترافية ومهنية.
والجدير بالذكر أن "جوائز ستيفي العالمية" هي واحدة من أهم الجوائز المرموقة في مجال الإنجازات المهنية.
وعلى الصعيد الآخر، "أفضل بيئة عمل في الشرق الأوسط للسيدات"، هكذا تم تصنيف شركة "تام التنموية" في المملكة العربية السعودية بجائزة وشهادة دولية من قبل مؤسسة (Great Place to Work) والمتخصصة في تقييم أفضل بيئات العمل حول العالم طبق معايير محددة تقيس جودة بيئة العمل وأثرها على خبرة وإنتاجية الموظفين، وتم منح شركة "تام" شهادة "أفضل بيئة عمل" لما تميزت به الشركة من صفات الأصالة والتنوع والشمولية والتكامل الثقافي وتحقيق الجانب الإنساني مما يجعلها بيئة عمل ذات جودة متميزة بمعايير فريدة.
يُذكر أن شركة "تام" حصدت على مدار الأعوام العشرة الماضية عدة جوائز أخرى من ضمنها ٤ جوائز على التوالي من عام ٢٠١٣م وحتى عام ٢٠١٦م، حيث تم تكريمها في عام ٢٠١٣م بجائزة القمم العالمية للأمم المتحدة، وفي العام التالي، حصلت على جائزة النجمة الدولية للجودة، ثم تم تكريمها في العام الذي يليه بجائزة "بيز" العالمية للتميّز في ريادة الأعمال، وفي عام ٢٠١٦م، تم تصنيفها ضمن قائمة فوربس للشركات الناشئة الواعدة، وبعد عامين فقط، تم اعتمادها بشهادة الأيزو عام ٢٠١٨م، ثم صُنّفت عام ٢٠٢٠م من بين الشركات المتوسطة الأكثر ابتكاراً.