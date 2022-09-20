تكريم شركة تام التنموية بأربع جوائز عالمية لأفضل بيئة عمل

يُذكر أن شركة "تام" حصدت على مدار الأعوام العشرة الماضية عدة جوائز أخرى من ضمنها ٤ جوائز على التوالي من عام ٢٠١٣م وحتى عام ٢٠١٦م، حيث تم تكريمها في عام ٢٠١٣م بجائزة القمم العالمية للأمم المتحدة، وفي العام التالي، حصلت على جائزة النجمة الدولية للجودة، ثم تم تكريمها في العام الذي يليه بجائزة "بيز" العالمية للتميّز في ريادة الأعمال، وفي عام ٢٠١٦م، تم تصنيفها ضمن قائمة فوربس للشركات الناشئة الواعدة، وبعد عامين فقط، تم اعتمادها بشهادة الأيزو عام ٢٠١٨م، ثم صُنّفت عام ٢٠٢٠م من بين الشركات المتوسطة الأكثر ابتكاراً.