"رسالة وإشعار".. تفاصيل من مشروع "ضوابط فصل الخدمة الكهربائية لنفاد الرصيد"

كشفت الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء، وفق منصة استطلاع، عن تفاصيل من مشروع ضوابط فصل الخدمة الكهربائية وإعادتها بسبب نفاد رصيد الدفع المسبق، مشيرةً إلى بعض الإجراءات الواجب على مقدم الخدمة اتخاذها قبل فصل الخدمة.
ووفق المشروع المنشور على منصة "استطلاع" أنه لا يتم فصل الخدمة الكهربائية عن أي مستهلك بسبب نفاد رصيد الدفع المسبق إلا بعد قيام مقدم الخدمة بإشعار المستهلك من خلال رسالة نصية على جواله، وذلك عند انخفاض الرصيد إلى (50) ريالًا لفئة الاستهلاك السكني أو (200) ريال لبقية فئات الاستهلاك.
وأشارت إلى أنه "في حال عدم شحن الرصيد بعد الإشعار، فعلى مقدم الخدمة توجيه إشعار للمستهلك إذا انخفض رصيد الشحن إلى (30) ريالًا لفئة الاستهلاك السكني أو (100) ريال لبقية فئات الاستهلاك".
كما كشف المشروع أن على مقدم الخدمة القيام بإشعار المستهلك عند نفاد الرصيد، وفي حال عدم قيام المستهلك بشحن الرصيد خلال (24) ساعة من إشعاره بذلك، وبعد اتخاذ الإجراءات المشار إليها أعلاه، يجوز لمقدم الخدمة فصل الخدمة الكهربائية، مع مراعاة ألا يكون الفصل خلال إجازة نهاية الأسبوع.
ويبين "مشروع ضوابط فصل الخدمة الكهربائية وإعادتها"، أن على مقدم الخدمة القيام بإعادة الخدمة الكهربائية دون مقابل مالي خلال مدة أقصاها ثلاثون دقيقة وذلك بعد قيام المستهلك بشحن رصيد الدفع المسبق بما لا يقل عن (150) ريالًا للمستهلك السكني، وبما لا يقل عن (300) ريال لبقية فئات الاستهلاك، كما تحصّل مبالغ الاستهلاك خلال أوقات منع الفصل من أول شحن للعداد بعد عملية الفصل.
يُذكر أن مشروع " إصدار وثيقة ضوابط الدفع المسبق لمقابل استهلاك الخدمة الكهربائية" يهدف إلى زيادة رضا المستهلكين وطالبي الخدمة الكهربائية بالمملكة حيث ينتهي الاستطلاع على المنصة بتاريخ 9 سبتمبر المقبل.