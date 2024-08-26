"رسالة وإشعار".. تفاصيل من مشروع "ضوابط فصل الخدمة الكهربائية لنفاد الرصيد"

ويبين "مشروع ضوابط فصل الخدمة الكهربائية وإعادتها"، أن على مقدم الخدمة القيام بإعادة الخدمة الكهربائية دون مقابل مالي خلال مدة أقصاها ثلاثون دقيقة وذلك بعد قيام المستهلك بشحن رصيد الدفع المسبق بما لا يقل عن (150) ريالًا للمستهلك السكني، وبما لا يقل عن (300) ريال لبقية فئات الاستهلاك، كما تحصّل مبالغ الاستهلاك خلال أوقات منع الفصل من أول شحن للعداد بعد عملية الفصل.