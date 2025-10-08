في موقف إنساني مؤثر.. فريق طبي سعودي ينقذ رضيعًا نيجيريًّا قبيل مغادرته المستشفى

في لحظة امتزجت فيها المهنة بالرحمة، توقّف الفريق الطبي للقافلة الجراحية الأولى، التي تنظمها الندوة العالمية للشباب الإسلامي في نيجيريا، عن مغادرة المستشفى بعد يوم شاق من العمليات، حين وصلت أمٌ تحمل رضيعها البالغ من العمر عامًا واحدًا، يعاني من تورم خلقي في الرقبة وفتق صُري مؤلم.