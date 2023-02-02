بعد شكوى أحد الزوار للمحافظ.. بلدية حلي: أغلب فعاليات المهرجان مجانية

وأشار إلى أن المهرجان يتميز هذا العام كثيرًا، بالأركان الجديدة والفعاليات المخطط لتنفيذها خلال فترة تنظيمه، والتي تستمر إلى نهاية شهر شعبان، كما أن هناك جوائز ومفاجآت، بإذن الله، للحضور والجمهور.