بعد شكوى أحد الزوار للمحافظ.. بلدية حلي: أغلب فعاليات المهرجان مجانية

قال رئيس بلدية مركز حلي المهندس سليمان الذيبي: إن أغلب فعاليات مهرجان وادي حلي الخامس مجانية للزوار، مضيفًا: إن مساحة الحديقة المفعلة بالمهرجان أكثر من 44 ألف متر مربع.
وفيما يخص شكوى أحد المواطنين من عدم وجود أماكن للجلوس المجاني، وأن الحديقة بالكامل أصبح الجلوس فيها بمقابل، أوضح "الذيبي" أن هذا الأمر غير دقيق.
وشدد على أن البلدية والمؤسسة المستثمرة والمشغلة للمهرجان حريصة على هذا الأمر، قائلًا: نؤكد عليهم باستمرار أن يكون هناك مواقع ومساحات كافية للجلوس بالمجان.
وأضاف "الذيبي" أن أي زائر لديه شكوى أو حصلت له مضايقة من أي أمر أو استفسار، فهناك فريق عمل تنظيمي من البلدية ومن منظم المهرجان يوجدون بشكل يومي، وبإمكان الزائر التوجه لهم مباشرة لحل إشكاليته.
وأضاف "الذيبي" أن فريق العمل الذي يشرف على تنظيم مهرجان وادي حلي الخامس حرص على تقديم المهرجان بحلة جديدة ومميزة، حتى يكون هناك تجديد وتطوير مستمر.
وأشار إلى أن المهرجان يتميز هذا العام كثيرًا، بالأركان الجديدة والفعاليات المخطط لتنفيذها خلال فترة تنظيمه، والتي تستمر إلى نهاية شهر شعبان، كما أن هناك جوائز ومفاجآت، بإذن الله، للحضور والجمهور.
وقال: إن الجميع محل ترحيب، وحريصون جدًا على جميع الزوار، والهدف أن يجدوا الراحة والاستمتاع في مهرجان وادي حلي الخامس.