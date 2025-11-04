شركة بداية للتمويل تحصل على ترخيص البنك المركزي السعودي لتوسيع خدماتها التمويلية

وبهذه المناسبة صرح الأستاذ عبدالعزيز بن صالح العمير، رئيس مجلس إدارة الشركة:

“أود أن أعبر عن امتناني العميق لعملائنا، وفريق العمل، وشركائنا الذين يشكّلون الركيزة الأساسية لنجاحاتنا، فهم مصدر قوتنا الحقيقية. كما نتقدم بخالص الشكر للبنك المركزي السعودي (ساما) على دعمه المستمر في تطوير قطاع شركات التمويل وتعزيز نموه. فانطلاقاً من رؤيتنا في الريادة، نستثمر بشكل استراتيجي في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي لتقديم حلول تمويلية أكثر ابتكاراً وموثوقية، وبما يواكب تطلعات عملائنا المتنوّعة. يمنحنا ذلك فرصة أكبر لتحقيق رؤيتنا في تمكين مستقبل أكثر إشراقاً لقطاعي الأفراد والأعمال، ومواكبة مسيرة التحول الاقتصادي الطموح للمملكة."