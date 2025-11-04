شركة بداية للتمويل تحصل على ترخيص البنك المركزي السعودي لتوسيع خدماتها التمويلية

أعلنت شركة بداية للتمويل عن حصولها على ترخيص البنك المركزي السعودي (ساما) لمزاولة أنشطة التمويل الاستهلاكي والتمويل التأجيري وتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، في خطوة تمثل انطلاقة جديدة نحو تنويع خدماتها وتوسيع حضورها في السوق المحلي.
ويأتي هذا التوسع انسجاماً مع رؤية الشركة في تمكين مستقبل مالي أكثر إشراقاً لقطاعي الأفراد والأعمال، ورسالتها في توفير حلول تمويلية مبتكرة وموثوقة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. كما يسهم في تعزيز الشمول المالي المستهدف ضمن رؤية المملكة 2030 ودعم نمو مساهمة قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني.
وبهذه المناسبة صرح الأستاذ عبدالعزيز بن صالح العمير، رئيس مجلس إدارة الشركة:
“أود أن أعبر عن امتناني العميق لعملائنا، وفريق العمل، وشركائنا الذين يشكّلون الركيزة الأساسية لنجاحاتنا، فهم مصدر قوتنا الحقيقية. كما نتقدم بخالص الشكر للبنك المركزي السعودي (ساما) على دعمه المستمر في تطوير قطاع شركات التمويل وتعزيز نموه. فانطلاقاً من رؤيتنا في الريادة، نستثمر بشكل استراتيجي في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي لتقديم حلول تمويلية أكثر ابتكاراً وموثوقية، وبما يواكب تطلعات عملائنا المتنوّعة. يمنحنا ذلك فرصة أكبر لتحقيق رؤيتنا في تمكين مستقبل أكثر إشراقاً لقطاعي الأفراد والأعمال، ومواكبة مسيرة التحول الاقتصادي الطموح للمملكة."
وبهذه الخطوة، ترسخ بداية للتمويل مكانتها كمؤسسة مالية رائدة تعتمد على الابتكار الرقمي لتقديم تجارب تمويلية شمولية، وتعزز دورها في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية للمملكة