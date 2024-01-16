مركز "911" يؤكد جاهزيته لاستقبال جميع المكالمات تزامنًا مع كأس آسيا في قطر

يذكر أن مركز العمليات الأمنية الموحدة (911) بالمنطقة الشرقية يعد أحد مشاريع مبادرات وزارة الداخلية التي تنفذها، بالتعاون مع برنامج جودة الحياة؛ أحد برامج "رؤية المملكة 2030"، ويخدم (13) محافظة، إضافة إلى مدينة الدمام، وتوحيد أعمال (29) غرفة عمليات في مكان واحد وبرقم طوارئ موحد هو (911)، يختص باستقبال جميع المكالمات الطارئة الخاصة بعدد من الجهات الأمنية والخدمية.