مركز "911" يؤكد جاهزيته لاستقبال جميع المكالمات تزامنًا مع كأس آسيا في قطر

أكد المركز الوطني للعمليات الأمنية ممثلاً في مركز العمليات الأمنية الموحدة (911) بالمنطقة الشرقية، جاهزيته لاستقبال البلاغات الأمنية والإنسانية، عبر رقم الطوارئ الموحد (911) وتحويلها للجهات الأمنية والخدمية، حسب الاختصاص، والإجابة عن الاستفسارات من خلال أنظمة آلية ومتطورة، والتعامل معها بدقة واحترافية عالية بعدة لغات.
ويقدم المركز الدعم والمساندة للجهات الشريكة في المركز، وتحقيق التنسيق والتكامل بين جميع الجهات المعنية، لخدمة المسافرين الراغبين في حضور بطولة كأس آسيا 2023 المقامة بدولة قطر خلال الفترة (12 يناير إلى 10 فبراير 2024م).
يذكر أن مركز العمليات الأمنية الموحدة (911) بالمنطقة الشرقية يعد أحد مشاريع مبادرات وزارة الداخلية التي تنفذها، بالتعاون مع برنامج جودة الحياة؛ أحد برامج "رؤية المملكة 2030"، ويخدم (13) محافظة، إضافة إلى مدينة الدمام، وتوحيد أعمال (29) غرفة عمليات في مكان واحد وبرقم طوارئ موحد هو (911)، يختص باستقبال جميع المكالمات الطارئة الخاصة بعدد من الجهات الأمنية والخدمية.