"أمانة نجران" تُوَقع عقود مشاريعٍ بلدية وخدمية بأكثر من 26 مليون ريال

وأشار الغامدي إلى أن تلك العقود تأتي استمرارًا وحرصًا من أمانة منطقة نجران على استكمال جميع العقود المخصصة للمشاريع وإنجازها في أسرع وقت ممكن حتى يستفيد منها المواطن والمقيم بعد الانتهاء منها.