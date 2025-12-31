الأرصاد: رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مكة المكرمة والرياض والمدينة المنورة والقصيم وحائل

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله-، رياحًا نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، الرياض، المدينة المنورة، القصيم، حائل، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، الشرقية ونجران تمتد إلى الأجزاء الشرقية من مرتفعات جنوب غرب المملكة .