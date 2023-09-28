"فلكية جدة": الظهور الأخير للقمر العملاق في عام 2023 غدًا

وأردف أبوزاهرة: بعد ذلك سيشرق قمر الحصاد العملاق بعد غروب الشمس من الأفق الشرقي، وقد يكون باللون الوردي أو البرتقالي، وسيصل أعلى نقطة في السماء مائلًا نحو الجنوب بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي، وسيبقى مشاهدًا إلى أن يغرب بعد شروق شمس السبت، كما أن اللون الوردي أو البرتقالي الذي يمكن أن يظهر به القمر أثناء شروقه هو بسبب الغلاف الجوي لكوكبنا، حيث تعمل مكوناته على بعثرة الضوء الأبيض المنعكس عن القمر، بحيث تتشتت ألوان الطيف الأزرق ذات الطول الموجي القصير، وتبقى ألوان الطيف الأحمر ذات الطول الموجي الطويل التي تصل إلى أعيننا، وهو نفس السبب الذي يجعلنا نرى الشمس الغاربة بلون ضارب للحمرة.