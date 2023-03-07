غرفة "استراحة الملح" تستقطب زوار موسم ملح القصب.. دورها فعال في الشفاء من أمراض الصدر

جذبت غرفة "استراحة الملح" أنظار زوار موسم ملح القصب، حيث تشهد إقبالًا كثيفًا وتفاعلًا مميزًا، في ظل الفوائد التي تقدمها للصحة البدنية والنفسية، فضلًا عن دورها في الاستشفاء من الأمراض الصدرية، استنادًا إلى نتائج الدراسات المتخصصة.