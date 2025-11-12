مجلة PRWeek العالمية تختار إبراهيم المطوع للعام الثالث على التوالي ضمن قادة قطاع العلاقات العامة الأكثر تأثيرًا في الشرق الأوسط

وتضم محفظة عملاء "جمار" ثلاثة من أكبر الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودي، وهي طيران ناس الطيران الاقتصادي الرائد على مستوى العالم والأول في الشرق الأوسط، ومصرف الراجحي البنك الأكبر من حيث القيمة السوقية في المنطقة، وشركة طيبة الشركة الرائدة في قطاع الضيافة والعقارات في المملكة، كما تقدم خدماتها للعديد من الجهات الحكومية والخاصة في قطاعات التقنية، والمالية، والعقارات، والطاقة، والإعلام، والترفيه.