مجلة PRWeek العالمية تختار إبراهيم المطوع للعام الثالث على التوالي ضمن قادة قطاع العلاقات العامة الأكثر تأثيرًا في الشرق الأوسط

اختارت مجلة PRWeek العالمية المتخصصة في مجال العلاقات العامة والاتصال، إبراهيم المطوع، الرئيس والشريك المؤسس لشركة جمار للعلاقات العامة، ضمن قائمة قادة قطاع العلاقات العامة والاتصال الأكثر تأثيرًا في منطقة الشرق الأوسط لعام 2025، وهي السنة الثالثة على التوالي التي تُدرج فيها المجلة اسم المطوع في قائمتها السنوية، والتي تسلط الضوء على رواد القطاع في المنطقة الذين يشكلون مستقبل صناعة الاتصال.
وقال المطوع: "إن هذا التقدير يعكس العمل الجماعي لفريقنا في جمار والثقة التي يوليها عملاؤنا لنا". وأضاف "نركز دائمًا على بناء استراتيجيات تواصل فعالة وأصيلة ومتجذرة بقوة في فهمنا لسياقنا المحلي."
وتأسست جمار للعلاقات العامة والاتصال في الرياض عام 2021، وتميزت بنهجها الاستراتيجي الذي يجمع بين المعرفة العميقة بالأبعاد الثقافية المحلية وأفضل المعايير والممارسات الدولية. وفي غضون 4 سنوات فقط، رسخت الشركة مكانتها كأحد أبرز شركات العلاقات العامة في المملكة العربية السعودية.
وتضم محفظة عملاء "جمار" ثلاثة من أكبر الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودي، وهي طيران ناس الطيران الاقتصادي الرائد على مستوى العالم والأول في الشرق الأوسط، ومصرف الراجحي البنك الأكبر من حيث القيمة السوقية في المنطقة، وشركة طيبة الشركة الرائدة في قطاع الضيافة والعقارات في المملكة، كما تقدم خدماتها للعديد من الجهات الحكومية والخاصة في قطاعات التقنية، والمالية، والعقارات، والطاقة، والإعلام، والترفيه.
وجمار هي الشريك السعودي لمنظمة PROI، وهي أكبر وأهم تحالف عالمي لوكالات الاتصال المستقلة، ويضم 90 شركة علاقات عامة تعمل في 165 مدينة تتوزع على 60 دولة.