أمير جازان يستقبل "السواحة" ويبحث معه جهود منظومة الاتصالات ومتوسط سرعة الإنترنت بالمنطقة

جاء ذلك خلال لقائه بمكتبه بالإمارة اليوم، وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، الذي تم خلاله استعراض الخطط التطويرية لخدمات الاتصالات والبنية التحتية في المنطقة، وما شهده متوسط سرعة الإنترنت المتنقل من زيادة ملحوظة حتى بلغت نحو 90 "ميجابايت / ث"، إلى جانب تدريب أكثر من 2070 موهوبًا وموهوبةً في مجال تطوير التطبيقات والبرمجيات وأمن المعلومات والبنية التحتية الرقمية، وأكثر من 17.9 ألف مستفيد ومستفيدة من البرامج والأنشطة التي تقدمها مبادرة العطاء الرقمي منذ العام 2018 وحتى الربع الثاني من العام الحالي 2023م.