لأول مرة بالمنطقة.. تنظيم مهرجان الورد والتين بالمزاحمية بمشاركة ٥٠ مزارعًا

ومما شجع على تنظيم المهرجان الذي يعد الأول من نوعه في منطقة الرياض؛ أن محافظة المزاحمية تشتهر بزراعة أشجار التين؛ إذ يبلغ عدد أشجار التين بالمحافظة 265 ألف شجرة بأنواع متعددة؛ أهمها: السلطاني والإسباني والبراون، وبمعدل إنتاج يصل إلى 17 ألف طن سنويًّا، وتشهد المحافظة نهضة زراعية مستمرة في شتى المزروعات، ومن أهمها زراعة التين.