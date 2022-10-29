لأول مرة بالمنطقة.. تنظيم مهرجان الورد والتين بالمزاحمية بمشاركة ٥٠ مزارعًا

يدشن محافظ المزاحمية خالد بن عبدالله العجمي، يوم الأربعاء القادم 1444/4/8هـ فعاليات مهرجان الورد والتين بمحافظة المزاحمية، بمشاركة أكثر من ٥٠ مزارعًا ونخبة من الشركات الزراعية والمشاتل، ومجموعة من الأسر المنتجة للصناعات والمنتجات المتعلقة بالمهرجان، ويستمر لمدة 4 أيام.
وستتم إقامة المهرجان على أرض نادي المزاحمية الرياضي، وبمشاركة تنظيمية من الدوائر الحكومية بالمحافظة؛ أهمها: محافظة المزاحمية والبلدية والقطاعات الأمنية وجمعية التنمية الأهلية وصندوق التنمية الاجتماعي والجمعية الخيرية، وطلاب كلية السياحة بالمزاحمية قسم الفعاليات .
ومما شجع على تنظيم المهرجان الذي يعد الأول من نوعه في منطقة الرياض؛ أن محافظة المزاحمية تشتهر بزراعة أشجار التين؛ إذ يبلغ عدد أشجار التين بالمحافظة 265 ألف شجرة بأنواع متعددة؛ أهمها: السلطاني والإسباني والبراون، وبمعدل إنتاج يصل إلى 17 ألف طن سنويًّا، وتشهد المحافظة نهضة زراعية مستمرة في شتى المزروعات، ومن أهمها زراعة التين.
وتزخر محافظة المزاحمية كذلك بالمزارع التي تنتج أنواع الورد ذات الجودة العالية، كالجوري بأنواعه والأقحوان والزمبق وزهور الجبسوفيليا بمعدل إنتاج يصل 12 مليون وردة سنويًّا، كما تنتج العديد من أشجار الظل والزينة المزهرة.