محليات
"خلك حريص".. احترس من مكالمات نصب واحتيال مسجلة لعصابات إجرامية
لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية حذرت من التجاوب معها
نشرت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية مكالمات حقيقية مع محتالين يستخدمون أساليب مغرية للربح السريع عبر شركات استثمارية وهمية.
وحذرت اللجنة من التجاوب مع المكالمات التي تطلب معلومات شخصية وحساسة أو بنكية بغرض فحص الحسابات أو تحويل الأموال أو غيرها أو الدخول في شركات وهمية دون التأكد من أنها نظامية.
جاء التحذير في فيديو نشرته اللجنة عبر حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي استمرارًا لجهود حملة "خلك حريص" التي أطلقتها البنوك السعودية والتي تُعنى بالتوعية ضد الاحتيال المالي.
وشددت اللجنة على أهمية سرعة إبلاغ البنك والجهات الأمنية المختصة في حال التعرض للاحتيال المالي، وضرورة إرسال الرسائل الاحتيالية إلى الرقم 33033.