"خلك حريص".. احترس من مكالمات نصب واحتيال مسجلة لعصابات إجرامية

وحذرت اللجنة من التجاوب مع المكالمات التي تطلب معلومات شخصية وحساسة أو بنكية بغرض فحص الحسابات أو تحويل الأموال أو غيرها أو الدخول في شركات وهمية دون التأكد من أنها نظامية.