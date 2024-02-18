"أمانة جدة" تعلن عن طرح خمس فرص استثمارية مميزة ومنوعة للعام الحالي

أعلنت أمانة محافظة جدة عن طرح خمس فرص استثمارية مميزة للعام الحالي 2024م، تنوعت ما بين مراكز تجارية وترفيهية ورياضية وفنادق، وستساهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، وما تضمنتها من مؤشرات ومبادرات لرفع مستوى جودة الحياة وتحقيق الاستدامة المالية لتكون المملكة مركزًا لجذب الاستثمارات للقطاعات الاقتصادية كافة.
وبيّنت الأمانة أن الفرص تتضمن موقعًا لإقامة مدينة ثلجية متعددة الاستخدامات على مساحة تزيد على 125 ألف متر مربع في حي قباء شمال جدة، والتي تضم أيضًا دور سينما ومحلات تجارية، كما سيجري طرح موقع جديد لإقامة مرسى بحري ومطاعم في حي المروج بجوار مدينة البحيرات بمساحة تزيد على 270 ألف متر مربع، بالإضافة إلى موقع آخر لإقامة مجمع تجاري رياضي في حي الواحة تبلغ مساحته نحو 35 ألف متر مربع.
وشملت الفرص المميزة التي حددتها الأمانة، تخصيص موقع بمساحة 32 ألف متر مربع، لإقامة مجمع تجاري في حي السامر؛ فضلًا عن موقع لفندق فئة خمس نجوم على طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز بحي الأندلس.
وحققت وكالة الاستثمار في أمانة جدة العام الماضي إجمالي إيرادات محصلة بلغت نحو 655 مليون ريال، بنسبة نمو تجاوزت أكثر من 30% عن متوسط تحصيل العامين الماضيين، في حين تم توقيع 41 عقدًا جديدًا، ليبلغ إجمالي عدد العقود الاستثمارية الفعالة لعام 2024م، 963 عقدًا، منها ما هو متعلق بأبراج شركات الاتصالات.
تجدر الإشارة إلى التسهيلات التي تضمنتها لائحة التصرف بالعقارات البلدية المحدثة والتي شملت إمكانية إبرام العقود الاستثمارية لمدد تصل إلى 50 عامًا، وتنويع نماذج التعاقد المالية للعقود الاستثمارية؛ مما يحفز المستثمرين ويزيد من تنافسية المدن السعودية لاستقطاب رؤوس الأموال المحلية والعالمية.