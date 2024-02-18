"أمانة جدة" تعلن عن طرح خمس فرص استثمارية مميزة ومنوعة للعام الحالي

وحققت وكالة الاستثمار في أمانة جدة العام الماضي إجمالي إيرادات محصلة بلغت نحو 655 مليون ريال، بنسبة نمو تجاوزت أكثر من 30% عن متوسط تحصيل العامين الماضيين، في حين تم توقيع 41 عقدًا جديدًا، ليبلغ إجمالي عدد العقود الاستثمارية الفعالة لعام 2024م، 963 عقدًا، منها ما هو متعلق بأبراج شركات الاتصالات.