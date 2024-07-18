رابطة العالم الإسلامي تُدين استهداف مدرسة الرازي بالنصيرات ومنطقة العطار في خان يونس

أدانت رابطة العالم الإسلامي، استهداف مدرسة الرازي التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) في مخيم النصيرات في غزة، واستهداف منطقة العطار في خان يونس؛ مما أودى بحياة العشرات وإصابة المئات.
وفي بيان للأمانة العامة للرابطة، ندد أمينها العام، رئيس هيئة علماء المسلمين، الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، باسم الرابطة ومجامعها وهيئاتها ومجالسها العالمية، بهذه الجرائم الهمجية المروعة والمتواصلة ضد المدنيين والمنشآت المدنية، والتي تمثل انتهاكًا صارخًا لكل القوانين والأعراف الدولية والإنسانية.
وشدد على الضرورة الملحة لاستجابة المجتمع الدولي العاجلة لوقف هذه المجازر التي تواصل آلة حرب الحكومة الإسرائيلية ارتكابها، ووضع حد للجرائم الممنهجة ضد المدنيين الأبرياء.