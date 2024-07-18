رابطة العالم الإسلامي تُدين استهداف مدرسة الرازي بالنصيرات ومنطقة العطار في خان يونس

وفي بيان للأمانة العامة للرابطة، ندد أمينها العام، رئيس هيئة علماء المسلمين، الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، باسم الرابطة ومجامعها وهيئاتها ومجالسها العالمية، بهذه الجرائم الهمجية المروعة والمتواصلة ضد المدنيين والمنشآت المدنية، والتي تمثل انتهاكًا صارخًا لكل القوانين والأعراف الدولية والإنسانية.