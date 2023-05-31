وزير الشؤون الإسلامية ومفتي أوغندا يوقّعان مذكرة تفاهم في جدة

وقال الوزير "آل الشيخ": إننا نعمل سويًّا على نشر مبادئ الاعتدال والوسطية التي نادى بها مولاي خادم الحرمين الشريفين، بالرجوع إلى المنبع الأصيل للإسلام وهو القرآن الكريم والسنة النبوية، وفق فهم السلف الصالح لا غلو ولا تطرف ولا إرهاب، بل نساهم في نشر مبادئ المحبّة والرحمة للبشرية جميعًا، ونعمل سويًّا على جمع الكلمة وتوحيد الصف ونشر الأمن والاستقرار في الربوع التي يتواجد فيها المسلمون في العالم.