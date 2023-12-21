المفتي ونائبه يستقبلان مدير فرع الرئاسة العامة للبحوث بجازان

استقبل المفتي العام للمملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ، بمكتبه بمقر الرئاسة أمس, بحضور النائب للشؤون التنفيذية الشيخ فهد بن عبدالعزيز العواد, مدير عام فرع الرئاسة بمنطقة جازان عبدالله بن علي حمدي, والوفد المرافق له من ممثلي الجهات المشاركة والداعمة في ملتقى الأسرة المقام مؤخراً بالمنطقة.