البرازيل.. المملكة تشارك في الاجتماع الثالث لمجموعة عمل "تمكين المرأة"

وتتضمن اجتماعات اليومين الأول والثاني، مداولات الدول الأعضاء في مجموعة عمل المرأة حيال الإعلان الوزاري الذي سيصدر عن المجموعة، الذي يسلط الضوء على أولويات عملها، وما اتفق عليه في الاجتماعات السابقة للمجموعة.