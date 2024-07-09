البرازيل.. المملكة تشارك في الاجتماع الثالث لمجموعة عمل "تمكين المرأة"

تشارك المملكة في الاجتماع الثالث لمجموعة عمل تمكين المرأة، خلال اجتماعات مجموعة العشرين التي تعقد برئاسة جمهورية البرازيل الاتحادية.
وانطلقت اجتماعات المجموعة، أمس الاثنين، وتمتد لثلاثة أيام في العاصمة برازيليا.
وترأَس الوفد السعودي الأمين العام لمجلس شؤون الأسرة الدكتورة ميمونة بنت خليل آل خليل.
وتتضمن اجتماعات اليومين الأول والثاني، مداولات الدول الأعضاء في مجموعة عمل المرأة حيال الإعلان الوزاري الذي سيصدر عن المجموعة، الذي يسلط الضوء على أولويات عملها، وما اتفق عليه في الاجتماعات السابقة للمجموعة.
كما ستشارك الأمين العام لمجلس شؤون الأسرة، في اليوم الثالث، بندوة عالمية عن "اقتصاد الرعاية في إطار تبادل أفضل الممارسات الدولية"، من خلال استعراض "اقتصاد الرعاية في السياق السعودي".