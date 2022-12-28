انهيار مؤشر القطب الشمالي وتأثيره على أحداث الطقس في الجزيرة العربية وأمريكا الشمالية

مع اقترابنا من فصل الخريف في كل عام، تبدأ المناطق القطبية الشمالية في تلقي كمية أقل من ضوء الشمس، فيبدأ التبريد فوق القطب الشمالي. لكن مع انخفاض درجات الحرارة القطبية، لا يزال الغلاف الجوي في الجنوب أكثر دفئًا نسبيًا، حيث يستمر في تلقي الضوء والطاقة من الشمس.