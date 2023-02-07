فلاورد تغلق جولة استثمارية قبل الطرح العام الأولي Series C بقيمة 156 مليون دولار

على الرغم من تلك التحديات إلا الشركة استطاعت أن توصل أكثر من 50 مليون وردة خلال العام الماضي وخلق أكثر من 1,000 فرصة عمل مباشرة والتعاون مع أكثر من 400 علامة تجارية مع العديد من المبدعين المحليين حيث إننا من أشد المؤمنين بمواهب المنطقة الذين أطلقوا بعضاً من أفضل العلامات التجارية على نطاق عالمي.