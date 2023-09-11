بمساحة 4.5 مليون م2 حديقة خزام ثاني أكبر حديقة في المملكة

تحقيقًا لأهداف واستراتيجيات الوطنية للإسكان NHC لتحسين جودة الحياة في ضواحيها ومجتمعاتها نفّذت الشركة مشروع حديقة خزام في وسط الضاحية، والتي تربط بين أجزائها، وتتضمن مناطق متنوعة ترفيهية ومسارات للمشاة والأودية، المشروع الذي صُمّمت تفاصيله لتتماشى مع كود البناء للهيئة الملكية لمدينة الرياض وتسهم وتشجع على الاستفادة من العناصر الطبيعية ذات الاستهلاك الأقل للمياه، حتى تقدم لسكانها تجارب نوعية بالمسطحات الخضراء والحدائق الممتدة على طول الضاحية ومرتبطة بالمرافق العامة والحيوية والتجارية، الحديقة تأتي بمساحة 4.5 مليون م2 متجاوزةً بمساحتها حديقة سنترال بارك في نيويورك بمساحة 3.4 مليون م2، وكذلك تتجاوز حديقة هايد بارك الشهيرة في العاصمة البريطانية لندن بمساحة 1.4 مليون م2.
وتأتي ضاحية خزام التي تقدم مفهومًا جديدًا للحياة على مساحة تتخطى 30 مليون متر مربع موفرةً أكثر من 50 ألف وحدة سكنية متنوعة من فلل وتاون هاوس، ومجتمع حيوي يضم أكثر من 250 ألف نسمة، وتضم شققًا بواجهة حضارية وبجودة عالية، لبناء مجتمعات حيوية ترتقي بأعلى معايير جودة الحياة وتقديمها بأسلوب عصري ومستدام من خلال المرافق والخدمات المتكاملة والحدائق والمسطحات المفتوحة ومسارات المشاة والدراجات؛ لتلبي تطلعات العملاء.
الجدير بالذكر أن الوطنية للإسكان هي الرائدة والممكنة لقطاع التطوير العقاري وأكبر مطور رئيسي للضواحي والمجتمعات السكنية التي تتسم بجودة الحياة، وتهدف إلى زيادة المعروض العقاري بالمملكة، وتوفير خيارات سكنية متنوعة، وذلك في إطار سعيها؛ للإسهام في تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية السعودية 2030 برفع نسبة التملّك السكني إلى 70%.