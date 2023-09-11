بمساحة 4.5 مليون م2 حديقة خزام ثاني أكبر حديقة في المملكة

تحقيقًا لأهداف واستراتيجيات الوطنية للإسكان NHC لتحسين جودة الحياة في ضواحيها ومجتمعاتها نفّذت الشركة مشروع حديقة خزام في وسط الضاحية، والتي تربط بين أجزائها، وتتضمن مناطق متنوعة ترفيهية ومسارات للمشاة والأودية، المشروع الذي صُمّمت تفاصيله لتتماشى مع كود البناء للهيئة الملكية لمدينة الرياض وتسهم وتشجع على الاستفادة من العناصر الطبيعية ذات الاستهلاك الأقل للمياه، حتى تقدم لسكانها تجارب نوعية بالمسطحات الخضراء والحدائق الممتدة على طول الضاحية ومرتبطة بالمرافق العامة والحيوية والتجارية، الحديقة تأتي بمساحة 4.5 مليون م2 متجاوزةً بمساحتها حديقة سنترال بارك في نيويورك بمساحة 3.4 مليون م2، وكذلك تتجاوز حديقة هايد بارك الشهيرة في العاصمة البريطانية لندن بمساحة 1.4 مليون م2.