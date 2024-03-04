فيديو.. انطلاق فعاليات مؤتمر ليب 3 بمشاركة أكثر من 38 جهة حكومة

انطلق صباح اليوم في ملهم بالرياض، مؤتمر ليب 3 الأكثر حضورًا في العالم، ويستمر حتى 7 مارس بمشاركة أكثر من 38 جهة حكومة في معرض السعودية الرقمية.
وبدأ -منذ صباح اليوم- التوافد للمؤتمر الذي سيشهد أكثر من 23 إطلاقًا للمنصات الرقمية، بالإضافة إلى أكثر من 30 جلسة حوارية وورشة عمل و45 اتفاقية وتعاونًا ومذكرة تفاهم.
ويأتي المؤتمر تحت شعار "آفاق جديدة"، ومن المقرر أن تستمر أعماله حتى 7 من مارس 2024م، بمشاركة أهم المتحدثين في قطاع التقنية، والخبراء، والمهتمين.
وتتناول جلسات اليوم الأول من "ليب"، الذكاء الاصطناعي، وتقنيات المدن الذكية، وتأثير الرقمنة والذكاء الاصطناعي على القوى العاملة، والحوسبة الخضراء، ومستقبل الابتكار، والتحول الاستراتيجي، والاستثمار في مستقبل البشرية.
وتضم النسخة الثالثة مجموعة من المنصات والمسارح الجديدة وهي: منصة ريادة الأعمال الرقمية "كود"، ومسرح وزارة الإعلام، والفضاء، والألعاب، والشركة الناشئة.
وتنطلق مسابقة "روكت فيول" المخصصة للشركات الناشئة اليوم بجوائز تتعدى 1.000.000 دولار، ويأتي تقسيم المسابقة على عدة فئات وهي: جائزة ليب، والنجم الصاعد، وأفياتريكس، والتقنية من أجل الإنسانية، وآفاق جديدة، والذكاء الاصطناعي.
تجدر الإشارة إلى أن "ليب" يعود بحضور متوقع يتجاوز 200.000 زائر، وبتواجد أكثر من 1.800 جهة عارضة، وأكثر من 1.100 متحدث، وأكثر من 668 شركة ناشئة، على مساحة تتجاوز 138.000 متر مربع.