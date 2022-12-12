محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية تُخرّج الدفعة الأولى من المراقبين البيئيين

وقال: نرى اليوم إحدى ثمرات هذا الاهتمام بتخريج الدفعة الأولى من المراقبين البيئيين، الذين يعدون العامل الرئيس في حماية وصون الطبيعة وتحقيق أهداف الهيئة الاستراتيجية، مبينًا أن البرنامج التدريبي استمر تسعة أشهر لرفع كفاءة المراقبين البيئيين من خلال تنمية المهارات العلمية والعملية في علوم البيئة، وإدارة الموارد الطبيعية، والسياحة البيئية، والتشريعات والقوانين البيئية المنظمة المعنية بحماية الطبيعة واللغة الإنجليزية والحاسب الآلي.