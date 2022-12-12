محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية تُخرّج الدفعة الأولى من المراقبين البيئيين

احتفت هيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية بتخريج الدفعة الأولى من المراقبين البيئيين اليوم، بالتعاون مع معهد الدراسات والخدمات الاستشارية بجامعة المجمعة.
وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور طلال الحريقي أن الهيئة تولي اهتمامها بتنمية المجتمع المحلي والقدرات البشرية ولمنسوبيها من خلال استراتيجية تستهدف تطوير المهارات الأساسية، وتعزيز القيم، وتنمية المعرفة، ورفع الكفاءة الوطنية.
وقال: نرى اليوم إحدى ثمرات هذا الاهتمام بتخريج الدفعة الأولى من المراقبين البيئيين، الذين يعدون العامل الرئيس في حماية وصون الطبيعة وتحقيق أهداف الهيئة الاستراتيجية، مبينًا أن البرنامج التدريبي استمر تسعة أشهر لرفع كفاءة المراقبين البيئيين من خلال تنمية المهارات العلمية والعملية في علوم البيئة، وإدارة الموارد الطبيعية، والسياحة البيئية، والتشريعات والقوانين البيئية المنظمة المعنية بحماية الطبيعة واللغة الإنجليزية والحاسب الآلي.
من جانبه، أفاد عميد معهد الدراسات والخدمات الاستشارية بجامعة المجمعة الدكتور سعد آل رشود أن الجامعة حرصت من خلال البرنامج على إكساب المتدربين المهارات اللازمة للعمل كمراقبين بيئيين في محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية ومحمية الملك خالد الملكية وهم على قدر عالٍ من الإلمام بمهام عملهم.