مكة.. 1023 جولة رقابية على أسواق النفع العام خلال أغسطس

كثفت فرق التفتيش التابعة لإدارة الأسواق والمسالخ بفرع وزارة البيئة بمنطقة مكة المكرمة، جولاتها الميدانية على أسواق النفع العام والمسالخ بالمنطقة، فقامت بتنفيذ 1023 جولة ميدانية خلال هذا الشهر؛ لمراقبة الأسواق وتطبيق المخالفات وفق الأنظمة والتعليمات، ورصد وفرة السلع والمنتجات الغذائية، والتأكد من الالتزام بالاشتراطات الفنية والصحية ومدى جودة المنتجات والمواد الغذائية المعروضة في السوق، ومستوى النظافة بشكل عام؛ لضمان وصول غذاء آمن وصحي للمستهلك.
وأكّد مدير أسواق النفع العام والمسالخ بفرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة، المهندس جمعان الزهراني؛ أن الوزارة تعمل مع الجهات ذات العلاقة بهدف التأكد من الالتزام بالاشتراطات الفنية والصحية، لافتًا إلى أن الجولات أسهمت في معالجة عدد من الملاحظات والقصور بما يحقّق مصلحة المستهلك والبائع، وستتواصل الجولات في مختلف محافظات ومراكز المنطقة للتأكد من التزام المحلات بالتعليمات والأنظمة الصادرة وتقيدهم بتطبيقها، خصوصًا فيما يتعلق بتطبيق الاشتراطات الصحية المطلوبة وتعزيز السلامة الغذائية، إضافة إلى التأكد من سلامة طرق التخزين والعرض، ومستوى النظافة، وعدم عرض المنتجات خارج نطاق المحل، والتأكد من أن المحلات تعمل بنظام البيع "مدى".
أوضح الزهراني أن الخطة التشغيلية تشمل تكثيف أعمال الرقابة، ومتابعة الامتثال للإجراءات الوقائية، ووضع الإرشادات والرسائل التوعوية المتعلقة بسلامة الخضار أو اللحوم والأسماك، حسب السوق أو المسلخ، وتداولها بطرق صحية.
وأضاف: "الجولات الرقابية تتم بالتعاون مع الجهات المعنية على كل الأسواق المركزية بالمنطقة"، وأسفرت تلك الجولات عن توجيه أكثر من 321 إنذارًا ومخالفة.
من جهته شدّد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة بالإنابة، المهندس وليد إبراهيم آل دغيس؛ على المختصين بقسم الأسواق والمسالخ بتسخير كل الجهود ورفع مستويات الأداء؛ لتقديم أفضل الخدمات للمستفيدين والحرص على تنظيم العمل بالأسواق والمسالخ وفقًا للخطط التنفيذية.
وحثّ آل دغيس الجميع على الإبلاغ عن أي بضائع فاسدة أو مخالفات عمالية، بالتواصل مع الوزارة والجهات المختصة لمعالجتها.