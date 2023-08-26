مكة.. 1023 جولة رقابية على أسواق النفع العام خلال أغسطس

وأكّد مدير أسواق النفع العام والمسالخ بفرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة، المهندس جمعان الزهراني؛ أن الوزارة تعمل مع الجهات ذات العلاقة بهدف التأكد من الالتزام بالاشتراطات الفنية والصحية، لافتًا إلى أن الجولات أسهمت في معالجة عدد من الملاحظات والقصور بما يحقّق مصلحة المستهلك والبائع، وستتواصل الجولات في مختلف محافظات ومراكز المنطقة للتأكد من التزام المحلات بالتعليمات والأنظمة الصادرة وتقيدهم بتطبيقها، خصوصًا فيما يتعلق بتطبيق الاشتراطات الصحية المطلوبة وتعزيز السلامة الغذائية، إضافة إلى التأكد من سلامة طرق التخزين والعرض، ومستوى النظافة، وعدم عرض المنتجات خارج نطاق المحل، والتأكد من أن المحلات تعمل بنظام البيع "مدى".