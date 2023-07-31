"إغاثي الملك سلمان" يقدم خدماته العلاجية لأكثر من 500 مستفيد بمخيم وعلان وعبس بحجة

واصلت العيادة الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مخيم وعلان للنازحين بمديرية حرض التابعة لمحافظة حجة تقديم خدماتها العلاجية.
وراجع العيادة 284 مستفيدًا خلال الفترة من 12 وحتى 18 يوليو 2023م، منهم 144 مريضًا في عيادة مكافحة الأمراض الوبائية، وعيادة الطوارئ 75 فردًا، وعيادة الباطنية 52 مستفيدًا، وعيادة الصحة الإنجابية 13 حالة، فيما راجع قسم التوعية والتثقيف مستفيدان اثنان.
وفي مجال الخدمات المرافقة، راجع قسم الخدمات التمريضية 60 مريضًا، وجرى تنفيذ نشاطين للتخلص من النفايات، وصُرفت الأدوية لـ 291 فردًا، وراجع عيادة الجراحة والتضميد 7 أشخاص.
فيما واصلت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مديرية عبس بمحافظة حجة، تقديم خدماتها العلاجية للمستفيدين.
وراجع العيادات 229 مستفيدًا خلال الفترة من 12 - 18 يوليو الخالي، منهم 64 مستفيدًا في عيادة مكافحة الأمراض الوبائية، و16 حالة في عيادة الحالات الطارئة، و140 مريضًا في عيادة الباطنية، و9 مستفيدين في عيادة الصحة الإنجابية، فيما راجع قسم التوعية والتثقيف مستفيدان اثنان.
وفي مجال الخدمات المرافقة، راجع 119 فردًا في عيادة الخدمات التمريضية، وجرى تنفيذ نشاطين للتخلص من النفايات، وصُرفت الأدوية لـ 233 مريضًا، وراجع عيادة الجراحة والتضميد 4 أشخاص.