"إغاثي الملك سلمان" يقدم خدماته العلاجية لأكثر من 500 مستفيد بمخيم وعلان وعبس بحجة

وراجع العيادات 229 مستفيدًا خلال الفترة من 12 - 18 يوليو الخالي، منهم 64 مستفيدًا في عيادة مكافحة الأمراض الوبائية، و16 حالة في عيادة الحالات الطارئة، و140 مريضًا في عيادة الباطنية، و9 مستفيدين في عيادة الصحة الإنجابية، فيما راجع قسم التوعية والتثقيف مستفيدان اثنان.