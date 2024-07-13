"نادي الإبل" يستحدث إشراك "الغزايز" في أشواط الجمل بمهرجان الملك عبدالعزيز
أعلن الشيخ فهد بن فلاح بن حثلين؛ رئيس مجلس إدارة نادي الإبل، عدداً من الإجراءات التطويرية على الأشواط الملكية "يبرق الموحد وسيف الملك لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته "التاسعة"، إضافة إلى تعديلات على أشواط فئة شلفا ولي العهد في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في النسخة "العاشرة" بعد القادمة، بهدف رفع وتيرة التنافس بين المشاركين وأهمية الأشواط الملكية.
وتضمنت الإجراءات اشتراط فئة عمرية في سن (رباع وثنية) على المنقيات المشاركة في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل 9 بفئة بيرق الموحد وسيف الملك يطلق عليها اسم الغزايز، وتكون بنسبة 10% في كل منقية.. على أن يكون ترتيب "الغزايز" داخل الشبوك أثناء التحكيم في فئة بيرق الموحد ابتداءً من الشبك رقم 16 إلى الشبك رقم 23 بواقع ثمانية متون في كل منقية.
واشترط كذلك أن يكون ترتيب "الغزايز" داخل الشبوك أثناء التحكيم في فئة سيف الملك ابتداءً من الشبك رقم 11 إلى الشبك رقم 15 بواقع خمسة متون في كل منقية.
كما أعلن "ابن حثلين"؛ رفع عدد المنقية المشاركة بفئة شلفا ولي العهد في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل 10 من 20 متناً إلى 30 متناً جميعها في سن دق.
وتعرف "الغزايز" سابقاً بأنها فرديات الإبل التي تمتلك مكامن الجمال، وتكون دائماً من نصيب راعي الشداد.