"نادي الإبل" يستحدث إشراك "الغزايز" في أشواط الجمل بمهرجان الملك عبدالعزيز

أعلن الشيخ فهد بن فلاح بن حثلين؛ رئيس مجلس إدارة نادي الإبل، عدداً من الإجراءات التطويرية على الأشواط الملكية "يبرق الموحد وسيف الملك لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته "التاسعة"، إضافة إلى تعديلات على أشواط فئة شلفا ولي العهد في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في النسخة "العاشرة" بعد القادمة، بهدف رفع وتيرة التنافس بين المشاركين وأهمية الأشواط الملكية.