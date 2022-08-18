شاهد.. تجمع المدينة الصحي يُطلق مركز "نجود" الطبي للرعاية العاجلة

أعلن تجمع المدينة المنورة الصحي، اليوم الخميس، بدء العمل في مركز "نجود" الطبي للرعاية العاجلة، لمدة 9 ساعات يوميًا.
ينضم بذلك "نجود" لمراكز الرعاية العاجلة التي تم تدشينها في وقت سابق بالمدينة المنورة ومحافظة ينبع.
وقال المتحدث الرسمي لتجمع المدينة المنورة الصحي عبدالرحمن حمودة: إن مركز نجود الطبي للرعاية العاجلة سيقدم خدماته على مدار الأسبوع من السادسة مساء وحتى الثالثة فجرًا بسعة سريرية تقدر بـ 16 سرير ملاحظة و8 أسرّة للحالات التنفسية و4 أسرّة للحالات الحرجة.
وأضاف "حمودة"، أن المركز تم تجهيزه بكل الكوادر البشرية والتجهيزات الطبية اللازمة؛ لتقديم خدمات طبية متكاملة للحالات ذات الخطورة البسيطة والمتوسطة من خلال عيادات طبية ومنطقة ملاحظة وأشعة تشخيصية ومختبرات طبية، بالإضافة إلى الوصفات الدوائية.
ولفت إلى أن المركز يهدف إلى تخفيف الضغط على طوارئ مستشفى الملك فهد العام، ويُمكّن المستفيد من تلقي الرعاية الطبية بوقت أسرع، كما يقدم كل الخدمات الصحية بجودة عالية.
يُذكر أن تجمع المدينة المنورة الصحي، أطلق مؤخرًا أربعة مراكز للرعاية العاجلة وهي: الهجرة والدعيثة والميقات بالمدينة المنورة ومركز السميري بمحافظة ينبع على مدار الساعة، وأربعة مراكز هي: قباء والبدراني وباقدو والأزهري بنظام عمل 16 ساعة يوميًا من الأحد للخميس.