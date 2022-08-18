شاهد.. تجمع المدينة الصحي يُطلق مركز "نجود" الطبي للرعاية العاجلة

يُذكر أن تجمع المدينة المنورة الصحي، أطلق مؤخرًا أربعة مراكز للرعاية العاجلة وهي: الهجرة والدعيثة والميقات بالمدينة المنورة ومركز السميري بمحافظة ينبع على مدار الساعة، وأربعة مراكز هي: قباء والبدراني وباقدو والأزهري بنظام عمل 16 ساعة يوميًا من الأحد للخميس.