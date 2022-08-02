‏55‎% نسبة الأجانب بوظائف الهندسة المعمارية بالخليج.. وفائض بالخريجين المواطنين

وأوضح المهندس الخزاعي أن تخصص الهندسة المدنية يعد الأكثر إقبالاً بالجامعات الخليجية نتيجة التفرعات المتنوعة التي يتضمنها، مضيفًا بأنه في الوقت الذي تعدُّ فيه الهندسة المعمارية من التخصصات المميزة والمهمة بسوق العمل إلا أن فرص العمل التي تتيحها أصبحت محدودة في ظل ارتفاع نسبة الأيدي العاملة من خارج دول الخليج.. مناشدًا الجهات ذات العلاقة بدول مجلس التعاون الخليجي إحلال الكوادر الهندسية الوطنية في الأعمال التي يحتكرها المهندسون الأجانب، فيما طالب الجامعات الخليجية بإعادة النظر في أعداد الدارسين بمثل هذه التخصصات، وعمل استراتيجية واضحة، تتواكب مع احتياجات سوق العمل للاستفادة من خريجي الهندسة بالمجالات المطلوبة.