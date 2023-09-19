سابقة طبية بالقصيم.. جراحة معقّدة للأذن وقناة استاكيوس تنقذ فتاة من صعوبة السمع

أنهى فريقٌ طبي متخصص بالمدينة الطبية بجامعة القصيم، جراحةً معقّدة ناجحة هي الأولى بالقصيم لفتاة "26 عامًا" عانت من آلام حادة في الأذن، بالإضافة إلى تأثر العصب الوجهي، تسبّب لها في مضاعفات في حركة الوجه.