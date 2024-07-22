لتفعيل خارطة طريق التنقل الجوي المتقدم.. مذكرة تفاهم بين "الطيران المدني" و"ليليوم" الألمانية

وتأتي هذه المذكرة تجسيداً لحرص الهيئة العامة للطيران المدني على ضمان تحقيق المملكة للريادة في حلول التنقل الجوي المتقدم، وذلك بعد التجارب الناجحة للتاكسي الجوي التي أجريت مؤخراً، حيث نفذت الهيئة في يونيو الماضي، وبالتعاون مع وزارات النقل والخدمات اللوجستية والحج والعمرة والداخلية، وشركة فرونت إند المحدودة، تجربة تاريخية للتاكسي الجوي، خلال موسم حج عام 1445هـ بمكة المكرمة، باستخدام طائرة كهربائية دون طيار ذات إقلاع وهبوط عمودي من طراز EH216-S. كما أجريت تجربة ناجحة للتاكسي الجوي أيضاً خلال عام 2023 بمدينة نيوم، بواسطة شركة فولوكوبتر، ضمن مستهدف تمكين الدمج الآمن لهذه التقنيات من خلال احتضان مجموعة من التجارب والاختبارات في المملكة العربية السعودية، التي سيستمر العمل عليها بالشراكة مع مختلف صانعي الطائرات العالميين.