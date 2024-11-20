"شتاء جازان 25" يستضيف "باص الحرفي" ضمن فعالياته الترفيهية

وبيّن المهندس "الغزواني" أن زوار وأهالي منطقة جازان على موعد مع تجربة فريدة للتعرف على الفنون التقليدية والحرفية، ومشاهدة الفعاليات التفاعلية ومسيرة العروض الأدائية وورش العمل الإبداعية، عبر فعالية "باص الحرفي" بجوار القرية التراثية بمدينة جازان في الفترة من 21 إلى 23 نوفمبر 2024، من الساعة 4 مساءً حتى 11 مساءً.