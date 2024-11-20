"شتاء جازان 25" يستضيف "باص الحرفي" ضمن فعالياته الترفيهية

تستضيف منطقةُ جازان ضمن فعالياتها الترفيهية المتنوعة لشتاء جازان 25، بالشراكة والتعاون مع المعهد الملكي للفنون التقليديّة "وِرث"؛ "باص الحِرفي" في تجربة جديدة تقدم لأهالي وزوار المنطقة لرفع الوعي بالفنون التقليدية والتعريف بها وتمكين الحرفيين.
وأكد أمينُ منطقة جازان المشرف العام على موسم شتاء جازان المهندس يحيى الغزواني؛ حرصَ القائمين على الموسم على استضافة الفعاليات الترفيهية والثقافية والأدبية المتنوعة، وتوفير تجارب مختلفة لأهالي وزوار المنطقة، وعقد الشراكات مع الجهات والهيئات، ومن ذلك الشراكة مع المعهد الملكي للفنون التقليدية عبر استضافة "باص الحرفي".
وبيّن المهندس "الغزواني" أن زوار وأهالي منطقة جازان على موعد مع تجربة فريدة للتعرف على الفنون التقليدية والحرفية، ومشاهدة الفعاليات التفاعلية ومسيرة العروض الأدائية وورش العمل الإبداعية، عبر فعالية "باص الحرفي" بجوار القرية التراثية بمدينة جازان في الفترة من 21 إلى 23 نوفمبر 2024، من الساعة 4 مساءً حتى 11 مساءً.