"سعود بن جلوي" يُدشّن معرض جائزة أهالي جدة للمعلم المتميز

وألقى رئيس جمعية المبادرات المتميزة كلمة عبّر فيها عن شكره لسمو محافظ جدة، على رعايته وتشريفه ومتابعته المستمرة للجائزة، مؤكدًا أن مجلس إدارة الجمعية عمل على تطوير استراتيجيته المجتمعية لتكون المبادرات المقدمة أكثر عمقًا وتأثيرًا، وربطها بالاستدامة وريادة الأعمال التي تعدّ محورًا أساسيًّا في "رؤية المملكة 2030"، ولتحقيق هدف الاستدامة لهذه البرامج والمشاريع التعليمية المتميزة كان لا بد لها من وضعها في خط مشترك بريادة الأعمال، وخاصة أن ريادة الأعمال أحد مقومات نهضة المجتمعات ورفاهيتها، لقد عملنا في هذه النسخة على تقديم الدعم والتمكين، وإبراز المشاريع المميزة للمعلمين والمعلمات والتعريف بها، وتحويلها إلى مشاريع إيجابية وتنموية فاعلة تُسهم في بناء اقتصاد متنوع ومستدام.