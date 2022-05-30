هيئة تطوير منطقة مكة تشارك في المعرض والمنتدى الدولي لتقنيات التشجير

ويستعرض جناح الهيئة المشارك بالمنتدى مشروع الطريق السياحي، وهو أحد مشاريع الهيئة؛ حيث يشمل نطاقًا جغرافيًا واسعًا يضم محافظات منطقة مكة المكرمة، ويهدف إلى اكتشاف وتهيئة الفرص، وبحث وتجهيز الممكنات من أجل عمل تكاملي يتوافق مع رؤية المملكة واستراتيجية المنطقة، ويعد المشروع أحد مخرجات استراتيجية المنطقة المتوائمة مع رؤية المملكة 2030، من خلال تطوير مجموعة من المواقع ذات المميزات الطبيعية والأثرية والحفاظ عليها وحمايتها؛ للوصول إلى تنمية مستدامة لقطاع السياحة البيئية في المنطقة.